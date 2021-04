NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Deutsche Wohnen nach dem vom Bundesverfassungsgericht gekippten Berliner Mietendeckel von 49 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Gerichtsentscheidung sei signifikant positiv für den Immobilienkonzern, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie beseitige die regulatorischen Risiken und steigere den Gewinn des Unternehmens./edh/gl