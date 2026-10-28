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FedEx Aktie

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Marktkap. 64,67 Mrd. EUR

KGV 22,23 Div. Rendite 1,41%
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JP Morgan Chase & Co.

FedEx Overweight

14:46 Uhr
FedEx Overweight
Aktie in diesem Artikel
FedEx Corp.
271,20 EUR 5,30 EUR 1,99%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 399 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umstellung der Finanzberichterstattung auf das Kalenderjahr und die Abspaltung von Fedex Freight sowie fehlende Spartenzahlen aus der Vergangenheit erschwerten eine Einordnung der Geschäftsentwicklung, schrieb Brian Ossenbeck am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Er warnte daher davor, zu viel in den auf den ersten Blick enttäuschenden Ausblick für das Schlussquartal hineinzuinterpretieren. /rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Overweight

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 310,77		 Abst. Kursziel*:
28,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 303,19		 Abst. Kursziel aktuell:
31,93%
Analyst Name:
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 388,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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