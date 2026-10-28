FedEx Aktie
Marktkap. 64,67 Mrd. EURKGV 22,23 Div. Rendite 1,41%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
AI Analyse
FedEx Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 399 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umstellung der Finanzberichterstattung auf das Kalenderjahr und die Abspaltung von Fedex Freight sowie fehlende Spartenzahlen aus der Vergangenheit erschwerten eine Einordnung der Geschäftsentwicklung, schrieb Brian Ossenbeck am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Er warnte daher davor, zu viel in den auf den ersten Blick enttäuschenden Ausblick für das Schlussquartal hineinzuinterpretieren. /rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Overweight
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 400,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 310,77
|Abst. Kursziel*:
28,71%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 303,19
|Abst. Kursziel aktuell:
31,93%
|
Analyst Name:
Brian P. Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 388,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|14:46
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|14:46
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|14:46
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|25.06.21
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.20
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.19
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.08
|FedEx underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.