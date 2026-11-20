FUCHS Aktie
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Marktkap. 5,24 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
AI Analyse
FUCHS SE VZ Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Die Diskussionen mit den Investor-Relations-Verantwortlichen des Schmierstoffherstellers hätten sich um die derzeitigen Geschäftsbedingungen sowie den Ausblick auf 2027 und die weiteren Wachstums- und Margenaussichten gedreht, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Fuchs halte die Konsenserwartungen an das Wachstum für zu konservativ, was mit Blick auf das mittelfristige Gewinnpotenzial optimistisch stimme./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Hold
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
40,74 €
|Abst. Kursziel*:
3,09%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
43,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,42%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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