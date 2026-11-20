Jefferies & Company Inc.

FUCHS SE VZ Hold

10:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Die Diskussionen mit den Investor-Relations-Verantwortlichen des Schmierstoffherstellers hätten sich um die derzeitigen Geschäftsbedingungen sowie den Ausblick auf 2027 und die weiteren Wachstums- und Margenaussichten gedreht, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Fuchs halte die Konsenserwartungen an das Wachstum für zu konservativ, was mit Blick auf das mittelfristige Gewinnpotenzial optimistisch stimme./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB