GEA Aktie
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Marktkap. 11,91 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
AI Analyse
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea mit Blick auf einen Wechsel an der Unternehmensspitze auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68,50 Euro belassen. Dieser komme nicht ganz überraschend, schrieb Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Neuausrichtung des Anlagenherstellers im vergangenen Jahr sei mit der Überlegung einer Nachfolge für den amtierenden Chef Stefan Klebert angelegt gewesen. Angesichts der starken Entwicklung von Gea sei auch die Ernennung eines internen Nachfolgers für den Manager keine Überraschung./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 20:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Neutral
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
68,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
73,70 €
|Abst. Kursziel*:
-7,06%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
69,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,79%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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