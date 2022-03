ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 191 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Kapitalstärke. Allerdings monierte er die schwächere Ergebnisqualität und die unter den Erwartungen liegende Sonderdividende./ck/gl