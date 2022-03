FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück angesichts des Dax-Aufstiegs auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 184 Euro belassen. Der Rückversicherer profitiere gegenwärtig von einem günstigen Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Unsicherheitsfaktoren seien die künftige Schadeninflation und die weiteren Auswirkungen der Pandemie, es gebe aber wegen des Ukraine-Konflikts auch Risiken im Zusammenhang mit der Absicherung von Flugzeug-Leasingverträgen. Durch den jüngsten Kursrückgang sei aber eine gute Einstiegsgelegenheit entstanden./tih/eas