ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen von 150 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Da der revidierte Ausblick des Rückversicherers auf die Schaden-Kosten-Quote im zweiten Halbjahr das überraschend gut ausgefallene zweite Quartal fast vollständig zunichte mache, habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) nur minimal angehoben, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./gl/edh