NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Die Geschäfte schienen in guter Verfassung zu sein, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Rückversicherer könne die besten Zeichnungsbedingungen seit langem erreichen./la/he