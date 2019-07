NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 130 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen des Rückversicherers für das erste Halbjahr dürften einen Anstieg der Erlöse bringen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Beim Nettogewinn sei auch von einem Zuwachs auszugehen./mf/mis



