ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hella von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lichtspezialist bleibe unter den europäischen Autozulieferern ihr "Top Pick", schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Montag vorliegenden Studie. Hella dürfte von den Megatrends in der Automobilbranche profitieren. Die Kurszielerhöhung begründete die Expertin mit einem weiter verbesserten Nettoumlaufvermögen, was positiv auf den Free Cashflow durchschlage./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 12:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.