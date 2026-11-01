Intesa Sanpaolo Aktie
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Marktkap. 104,93 Mrd. EURKGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
AI Analyse
Intesa Sanpaolo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Intesa Sanpaolo auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die italienischen Banken hätten im dritten Quartal mit anziehenden Zinsüberschüssen, einer strikten Kostenkontrolle und resilienten Vermögenswerten Furore gemacht, was ein weiteres Ergebniswachstum im kommenden Jahr unterstützen sollte, schrieb Marco Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Der entscheidende Belastungsfaktor bleibe die Bankenbesteuerung. Intesa bleibt der Top-Wert des Experten./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:08 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,12 €
|Abst. Kursziel*:
30,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,21%
|
Analyst Name:
Marco Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
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|08:01
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
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|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
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|05.02.20
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)