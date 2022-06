FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co von 12,00 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der jüngste Kursrückgang der Aktie gehe auf die hohe Inflation, das sich ändernde Zinsumfeld und gestiegene Konjunktursorgen zurück, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die gesunkenen Stahlpreise hätten die wirtschaftlichen Aussichten des Stahlhändlers eingetrübt. Schlamp senkte seine Gewinnschätzungen./gl/edh