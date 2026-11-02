Knorr-Bremse Aktie
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Marktkap. 15,8 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
AI Analyse
Knorr-Bremse Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef beim fairen Aktienwert von 107 Euro auf "Halten" belassen. "Das Ziel von 10 Milliarden Euro Umsatz bis 2030 scheint ambitioniert, während die Profitabilitätsziele als eher konservativ gelten", schrieb Holger Schmidt am Freitag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 13:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Halten
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
98,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
98,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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