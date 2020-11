LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LafargeHolcim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Analyst Nabil Ahmed lobte in einer am Montag vorliegenden Studie ein erneut starkes Abschneiden des Baustoffkonzerns im dritten Quartal. Dessen starke Marktstellung in den Schwellenländern werde am Markt weiter übersehen./tih/ajx