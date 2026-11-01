Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
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Marktkap. 72,21 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
AI Analyse
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 533 auf 540 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Münchner an. Er hob seine Ergebnisprognose für 2026 um rund 3 Prozent./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
540,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
578,20 €
|Abst. Kursziel*:
-6,61%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
578,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,61%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
562,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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