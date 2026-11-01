Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
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Marktkap. 72,49 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
AI Analyse
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 590 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse der Münchner können schmuddelig sein, und dies sei einer dieser Tage, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag nach dem endgültigen Quartalsbericht. Die Munich Re hatte im Oktober bereits das Gewinnziel für das Gesamtjahr erhöht. Hossain wies nun darauf hin, dass die normalisierte Schaden-Kosten-Quote zwar seiner Prognose entsprochen, dabei jedoch von einer höheren Abzinsung profitiert habe./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
590,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
579,20 €
|Abst. Kursziel*:
1,86%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
585,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,82%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
553,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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