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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

13:01 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
585,20 EUR 11,00 EUR 1,92%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 590 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse der Münchner können schmuddelig sein, und dies sei einer dieser Tage, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag nach dem endgültigen Quartalsbericht. Die Munich Re hatte im Oktober bereits das Gewinnziel für das Gesamtjahr erhöht. Hossain wies nun darauf hin, dass die normalisierte Schaden-Kosten-Quote zwar seiner Prognose entsprochen, dabei jedoch von einer höheren Abzinsung profitiert habe./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
590,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
579,20 €		 Abst. Kursziel*:
1,86%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
585,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,82%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
553,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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