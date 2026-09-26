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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

14:26 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
636,10 EUR -23,70 EUR -3,59%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 875 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es gebe einiges, das man am neuen KI-Agenten Muse mögen könne, schrieb Brent Thill am Montag. Gespräche mit Branchengrößen hätten gezeigt, dass Muse ein "überraschendes Killer-Produkt" und persönliche KI-Agenten generell enormes Potenzial im Einsatz bei Endverbrauchern und Firmen hätten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:36 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 875,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 751,66		 Abst. Kursziel*:
16,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 721,99		 Abst. Kursziel aktuell:
21,19%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 805,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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