Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,68 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
AI Analyse
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 875 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es gebe einiges, das man am neuen KI-Agenten Muse mögen könne, schrieb Brent Thill am Montag. Gespräche mit Branchengrößen hätten gezeigt, dass Muse ein "überraschendes Killer-Produkt" und persönliche KI-Agenten generell enormes Potenzial im Einsatz bei Endverbrauchern und Firmen hätten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 875,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 751,66
|Abst. Kursziel*:
16,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 721,99
|Abst. Kursziel aktuell:
21,19%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 805,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|HSBC
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|HSBC
|31.01.19
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|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
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