Novartis Aktie
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Marktkap. 263,59 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Hold" belassen. Dass der Pharmakonzern seine Prognosen für die drei wichtigen Medikamente Kesimpta (MS), Scemblix (Blutkrebs) und den Cholesterinsenker Lewvio nach oben korrigiert habe, stärke den Wachstumspfad von Novartis spürbar und verringere zudem die Risiken, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Dennoch hänge die langfristige Perspektive weiterhin maßgeblich von Produkten ab, bei denen spezifische Fragen noch offen seien./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
125,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
128,46 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,69%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
127,84 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,22%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,90 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|10:41
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
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|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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