ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Orsted auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1000 dänischen Kronen belassen. Die vereinbarte Übergabe von 50 Prozent an einem Windpark vor der Nordsee-Insel Borkum an Glennmont Partners komme etwas früher als von ihm erwartet, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies dürfte dem Energieversorger mit rund zwei Milliarden Kronen einen etwas höheren Gewinn einbringen als von ihm erwartet./gl/ajx