LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Orsted mit "Underweight" und einem Kursziel von 800 dänische Kronen in die Bewertung aufgenommen. Nach dem Kursrutsch im europäischen Sektor der erneuerbaren Energien seit Jahresbeginn seien die Aktien einiger Anbieter bereits wieder werthaltig, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt aber präferiert der Experte weiter die vertikal integrierten Versorger wie SSE, RWE, Iberdrola und Enel, die von der Erzeugung über die Stromnetze bis hin zur Kundenbetreuung alle Funktionen erfüllen, gegenüber den reinen Ökostromanbietern. Bei Orsted sei die Gefahr erheblich, dass sich das Unternehmen nicht genug Projekte sichert, um die hohe Bewertung der Aktien zu rechtfertigen./la/jha/