Prosus Aktie
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Marktkap. 74,82 Mrd. EURKGV 8,56 Div. Rendite 0,72%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
AI Analyse
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 71 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen und das Kursziel für die Aktien der Beteiligungsgesellschaft an die enttäuschenden Quartalsresultate des chinesischen Internetkonzerns Tencent angepasst, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 16:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Overweight
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
32,26 €
|Abst. Kursziel*:
101,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
31,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
103,47%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|14.08.26
|Prosus Overweight
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|10:41
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.