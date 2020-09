NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Prudential von 1490 auf 1300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Gordon Aitken reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Versicherer nach dessen Halbjahreszahlen und unter Berücksichtigung des Athene-Rückversicherungs-Deals./ajx/fba