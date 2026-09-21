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Symbol RYCEF

AI Analyse

Bernstein Research

Rolls-Royce Market-Perform

14:56 Uhr
Rolls-Royce Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
17,46 EUR -0,15 EUR -0,86%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1500 auf 1600 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Unternehmen mit Servicegeschäft im zivilen Luftfahrtbereich würden trotz hervorragender Ergebnisse wegen der hohen Ölpreise mit abgestraft, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Risiken stiegen zwar weiter, da im Iran und der Ukraine kein Kriegsende in Sicht sei. Ein "Horrorszenario" hält er aber für höchst unwahrscheinlich. Denn der Luftverkehr halte sich ordentlich und die Auftragsbücher von Safran, MTU, und Rolls Royce seien prall gefüllt für die kommenden zwölf Monate./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Market-Perform

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
15,00 £		 Abst. Kursziel*:
6,70%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

14:56 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
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