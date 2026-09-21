Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 140,43 Mrd. EURKGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
AI Analyse
Rolls-Royce Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1500 auf 1600 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Unternehmen mit Servicegeschäft im zivilen Luftfahrtbereich würden trotz hervorragender Ergebnisse wegen der hohen Ölpreise mit abgestraft, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Risiken stiegen zwar weiter, da im Iran und der Ukraine kein Kriegsende in Sicht sei. Ein "Horrorszenario" hält er aber für höchst unwahrscheinlich. Denn der Luftverkehr halte sich ordentlich und die Auftragsbücher von Safran, MTU, und Rolls Royce seien prall gefüllt für die kommenden zwölf Monate./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Market-Perform
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
16,00 £
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
15,00 £
|Abst. Kursziel*:
6,70%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,17 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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