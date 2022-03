Aktie in diesem Artikel RTL 51,55 EUR

2,28% Charts

News

Analysen

RTL 51,55 EUR 2,28% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für RTL Group von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medienkonzern habe ein starkes Jahresende gehabt, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2022 sei vorsichtig optimistisch. Die derzeitigen wirtschaftlichen Unsicherheiten würden überlagert von einer robusten Bilanz, der Wachstumsstrategie und attraktiven Rückflüssen an die Aktionäre. RTL weise außerdem in einer Zeit wieder anziehender Werbebudgets gute Erfolge auf./tih/eas