RTL Aktie

35,35 EUR +0,40 EUR +1,14 %
STU
35,25 EUR +0,55 EUR +1,59 %
GVIE
Marktkap. 5,42 Mrd. EUR

KGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN 861149

ISIN LU0061462528

Symbol RGLXF

Warburg Research

RTL Hold

09:41 Uhr
RTL Hold
RTL
35,35 EUR 0,40 EUR 1,14%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für RTL Group nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Medienkonzern habe in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:15 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RTL Group

Zusammenfassung: RTL Hold

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
34,70 €		 Abst. Kursziel*:
18,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,98%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

11:11 RTL Hold Deutsche Bank AG
09:41 RTL Hold Warburg Research
08:11 RTL Market-Perform Bernstein Research
08.08.25 RTL Neutral UBS AG
08.08.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

