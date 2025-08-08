RTL Aktie
Marktkap. 5,42 Mrd. EURKGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
RTL Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für RTL Group nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Medienkonzern habe in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:15 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RTL Group
Zusammenfassung: RTL Hold
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
34,70 €
|Abst. Kursziel*:
18,16%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
35,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,98%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RTL
|11:11
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|RTL Hold
|Warburg Research
|08:11
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
