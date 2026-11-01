JP Morgan Chase & Co.

RTL Underweight

08:46 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Underweight" belassen. Nach den Quartalszahlen des Medienkonzerns und angesichts schwächerer Werbetrends in Deutschland und Frankreich habe er seine 2026er Prognosen für das Wachstum der TV-Werbeeinnahmen und das operative Ergebnis (Ebita) reduziert, schrieb Daniel Kerven am Dienstag. Das Kursziel bleibe aber wegen der Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft unverändert./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 15:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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