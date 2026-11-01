RTL Aktie
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Marktkap. 4,32 Mrd. EURKGV 5,42 Div. Rendite 1,88%
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
AI Analyse
RTL Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Underweight" belassen. Nach den Quartalszahlen des Medienkonzerns und angesichts schwächerer Werbetrends in Deutschland und Frankreich habe er seine 2026er Prognosen für das Wachstum der TV-Werbeeinnahmen und das operative Ergebnis (Ebita) reduziert, schrieb Daniel Kerven am Dienstag. Das Kursziel bleibe aber wegen der Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft unverändert./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 15:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RTL Underweight
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
28,15 €
|Abst. Kursziel*:
-0,53%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
28,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,58%
|
Analyst Name:
Daniel Kerven
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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