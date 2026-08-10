SAFRAN Aktie
Marktkap. 149,44 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
AI Analyse
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 370 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess passte seine Schätzungen am Montag an den Halbjahresbericht der Franzosen an. Er hält die Aussichten im Geschäft mit Luft- und Raumfahrtantrieben sowie im Rüstungsbereich für noch besser als bisher./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 10:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
390,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
362,00 €
|Abst. Kursziel*:
7,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
361,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,91%
|
Analyst Name:
Sam Burgess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
385,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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