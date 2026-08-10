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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

SAFRAN Buy

13:26 Uhr
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
361,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 370 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess passte seine Schätzungen am Montag an den Halbjahresbericht der Franzosen an. Er hält die Aussichten im Geschäft mit Luft- und Raumfahrtantrieben sowie im Rüstungsbereich für noch besser als bisher./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 10:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
390,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
362,00 €		 Abst. Kursziel*:
7,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
361,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,91%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
385,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

13:26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
30.07.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
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