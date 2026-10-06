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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

12:41 Uhr
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
83,30 EUR 0,10 EUR 0,12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 114 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne für das dritte Quartal weiterhin mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, wobei eine überraschend gute Nachfrage sowie Preisentwicklung einen zusätzlichen Schub geben dürften, schrieb Constantin Hesse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Da der Markt mit Blick auf die Preise weiter konservativ sei, sehe er die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung des Waferherstellers als attraktive Einstiegsmöglichkeit./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,85 €		 Abst. Kursziel*:
58,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
83,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,06%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

12:41 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
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