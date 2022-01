HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die Aktie des Autozulieferers und Herstellers von Gasdruckfedern zähle zu den "Best Ideas 2022" von Warburg, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er betonte das starke Wachstums- und Gewinnpotenzial der kommenden Jahre./ajx/he