Ströer Aktie
Marktkap. 1,96 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
AI Analyse
Ströer SECo Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 38,50 auf 37,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Trends für Außenwerbung seien in den meisten wichtigen Märkten weiter günstig, schrieb James Tate am Freitag. JCDecaux profitiere als Nummer Eins am stärksten. Sein Ströer-Kursziel sinkt nach Anpassung an die Branchenbewertung./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Sell
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
37,50 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
35,88 €
|Abst. Kursziel*:
4,52%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
36,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,82%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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