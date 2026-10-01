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Symbol SOTDF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Ströer SECo Sell

14:06 Uhr
Ströer SECo Sell
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
36,12 EUR 0,36 EUR 1,01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 38,50 auf 37,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Trends für Außenwerbung seien in den meisten wichtigen Märkten weiter günstig, schrieb James Tate am Freitag. JCDecaux profitiere als Nummer Eins am stärksten. Sein Ströer-Kursziel sinkt nach Anpassung an die Branchenbewertung./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Sell

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
37,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
35,88 €		 Abst. Kursziel*:
4,52%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
36,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,82%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

14:06 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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