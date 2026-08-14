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Symbol SSREF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Swiss Re Hold

13:56 Uhr
Swiss Re Hold
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
149,10 EUR 1,05 EUR 0,71%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Hold

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
130,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
140,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,14%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
140,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,21%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,83 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

13:56 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
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06.08.26 Swiss Re Sell UBS AG
06.08.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
06.08.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
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