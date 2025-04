JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Overweight

16:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Analyst Kamran Hossain aktualisierte vor den am 16. Mai erwarteten Quartalszahlen seine Schätzungen für den Rückversicherer aus der Schweiz. Laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie nahm er nur geringfügige Änderungen an seinem Bewertungsmodell vor und reduzierte seine Schätzung für den Nettogewinn 2025 leicht. Die Waldbrände in Los Angeles seien das größte Ereignis im ersten Quartal gewesen und seien bereits mit weniger als 700 Millionen US-Dollar angegeben worden./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 13:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 13:19 / BST

Bildquellen: Swiss Re