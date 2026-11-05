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Jefferies & Company Inc.

Swiss Re Underperform

19:21 Uhr
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers im dritten Quartal habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies sei zwar positiv, aber Branchentreibern geschuldet, wie schon die positive Überraaschung von Konkurrent Munich Re gezeigt habe. Kett befürchtet weiter steigende Überkapazitäten, weshalb auch die Preise weiter sinken sollten./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underperform

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
151,95 CHF		 Abst. Kursziel*:
-27,61%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,17 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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