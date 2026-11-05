Swiss Re Aktie
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Marktkap. 50,33 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
AI Analyse
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers im dritten Quartal habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies sei zwar positiv, aber Branchentreibern geschuldet, wie schon die positive Überraaschung von Konkurrent Munich Re gezeigt habe. Kett befürchtet weiter steigende Überkapazitäten, weshalb auch die Preise weiter sinken sollten./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underperform
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
110,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
151,95 CHF
|Abst. Kursziel*:
-27,61%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,17 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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