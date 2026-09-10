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Symbol TTE

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

TotalEnergies Neutral

12:51 Uhr
TotalEnergies Neutral
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 78 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Bewertungsmodelle für die europäischen Energiekonzerne am Donnerstag an höhere Öl-, Gas- und Raffineriemargen an. Bei Eni und Repsol sieht er 2026 die höchsten Renditen für die Anleger./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 07:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
78,13 €		 Abst. Kursziel*:
4,95%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
78,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,78%
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

08.09.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
02.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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