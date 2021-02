NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Under Armour nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 US-Dollar belassen. Die Resultate des Sportartikel-Herstellers hätten ihre Prognosen und die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Analystin Kate Fitzsimons in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/la