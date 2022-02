Aktie in diesem Artikel Uniper 28,05 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Uniper auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Konzernchef sei in seiner Präsentation zur jüngsten Geschäftsentwicklung auch eingehend auf die Risiken des Kraftwerksbetreibers im Zuge des Nordstream-2-Engagements eingegangen, schrieb Analyst Sam Arie am Mittwoch in einer ersten Reaktion./ag/edh