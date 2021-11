Aktie in diesem Artikel Uniper 38,09 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Uniper von 33 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Seine neuen Schätzungen für den Energieversorger lägen am oberen Ende der bestätigten Unternehmenszielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr und berücksichtigten seine angehobenen Ebit-Erwartungen für 2022 und 2023, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei aber überbewertet und spiegele die positiven Effekte der gestiegenen Rohstoffpreise schon mehr als wider./gl/he