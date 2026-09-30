Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 24,62 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
AI Analyse
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Der dänische Windturbinenhersteller dürfte im dritten Quartal von saisonalen Effekten profitiert haben./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
250,00 DKK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
24,76 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,63 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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