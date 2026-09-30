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Symbol VWSYF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

08:31 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
25,80 EUR 0,56 EUR 2,22%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf den Bericht zum dritten Quartal sieht der Analyst Akash Gupta mehr Chancen als Risiken, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Zahlen am 11. November schrieb. Er änderte grundsätzlich nichts an seiner Gesamtjahresprognose für die Dänen, sieht das Geschäftsjahr aber spätlastiger./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 21:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
295,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,13 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:31 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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04.09.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
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