10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke knapp im Plus.

2. Börsen in Fernost zuversichtlich

Der japanische Leitindex Nikkei kann einen Gewinn von 0,18 Prozent auf 29.735,94 Punkte verbuchen. Auch in China geht es aufwärts. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,80 Prozent auf 29.201,88 Zähler zu. In Hongkong beträgt das Plus beim Hang Seng 1,30 Prozent auf 3471,17 Indexpunkte. (7.15 Uhr MESZ)

3. Volkswagen will bei E-Autos in China aufholen

Nach einem langsamen Start bei der Elektromobilität in China will Volkswagen mit neuen Modellen kräftig aufholen. Zur Nachricht

4. Tesla-Aktie: Zwei Tote bei Unfall mit vermutlich fahrerlosem Tesla

Bei einem Unfall mit einem vermutlich fahrerlosen Wagen der Marke Tesla sind in den USA nach einem Medienbericht zwei Menschen ums Leben gekommen. Zur Nachricht

5. US-Behörde entzieht Antikörper-Mittel von Eli Lilly Notfallzulassung

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Antikörper-Medikament Bamlanivimab die Notfallzulassung für die COVID-19-Behandlung wieder entzogen. Zur Nachricht

6. Neues Problem bei Boeings 737 Max weitreichender als gedacht

Boeings Problem mit der Elektrik des Unglücksfliegers 737 Max, wegen dem jüngst etliche Maschinen aus dem Verkehr gezogen wurden, ist weitreichender als zunächst angenommen. Zur Nachricht

7. Deutsche Autobauer holen bei E-Autos auf

Nach anfänglichem Zögern haben deutsche Autobauer bei der Elektromobilität aufgeholt. Zur Nachricht

8. RWE gesprächsbereit für Verkauf des Hambacher Forstes ans Land

Der Energiekonzern RWE ist langfristig gesprächsbereit für einen Verkauf des jahrelang heftig umkämpften Hambacher Forstes an das Land NRW. Zur Nachricht

9. Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,67 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 63,14 Dollar.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1960 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitag.

