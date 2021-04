DAX mit neuem Rekord -- Asiens Börsen zuversichtlich -- Volkswagen will bei E-Autos in China aufholen -- Eli Lilly Notfallzulassung entzogen-- Tesla-Unfall -- EVOTEC; RWE, Boeing im Fokus

Für Verluste im DAX dürften die Aktien von Covestro , Henkel und Vonovia sorgen. Alle drei Indexwerte werden heute "ex Dividende" gehandelt, also mit einem Abschlag für die ausgezahlte Gewinnbeteiligung der Aktionäre.

Antreibend wirken positive Vorgaben aus den USA vom Freitag. Dort kam es erneut zu neuen Rekordständen. Auch an den asiatischen Märkten herrscht eine freundliche Stimmung. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann vom QC Partners könne es am deutschen Aktienmarkt nun aber zu einem Rückschlag kommen. Dies sei "eher der Normalfall als eine Überraschung", wie er gegenüber dpa berichtet.

Der DAX ging 0,24 Prozent stärker bei 15.496,87 Punkten in den Handel und erreichte damit bereits zum Start ein neues Allzeithoch. Auch anschließend bleibt er in der Gewinnzone. Das Tageshoch liegt aktuell bei 15.501,84 Punkten. Der TecDAX startete 0,08 Prozent im Plus bei 3.528,38 Zählen und verbucht dann ebenfalls leichte Zuschläge.

Anleger in Europa lassen sich größtenteils von der freundlichen Marktstimmung aus den USA und Asien mitreißen. Spannungen zwischen den USA und Russland scheinen sich jedoch kaum auf das Marktgeschehen auszuwirken. "Die Grundstimmung an den Börsen bleibt positiv", resümiert Thomas Altmann von QC Partners laut Dow Jones Newswires.

Nach zuletzt zwei Stimulus-Runden von Seiten der US-Regierung und dank anhaltender Fortschritte bei den Impfungen gegen das Coronavirus mehren sich dem Experten zufolge die Belege, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten in den USA wieder Fahrt aufnehmen. Zudem sei der Kostendruck der Unternehmen weitgehend nur vorübergehender Natur und könne durch Umsatzwachstum ausgeglichen werden.

Trotz der Kursrally der vergangenen Wochen und Monate sehen Experten noch immer Aufwärtspotenzial. "Da sich die Wiedereröffnung der Wirtschaft in den kommenden Monaten beschleunigen sollte, glauben wir, dass der Bullenmarkt weiterhin auf einem soliden Fundament steht", schrieb Investment-Chef Mark Haefele.

Der Dow Jones legte um 0,48 Prozent auf 34.200,67 Punkte zu und damit knapp unterhalb seines neuen Rekordhochs. Der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte überwiegend im Minus, schaffte es gegen Sitzungsende in die Gewinnzone und verbuchte mit 14.052,34 Zählern einen Tagesgewinn von 0,10 Prozent.

An der Wall Street dominierten weiterhin die Optimisten das Geschehen.

An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenbeginn aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei kann einen Gewinn von 0,18 Prozent auf 29.735,94 Punkte verbuchen.

Auch in China geht es aufwärts. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,80 Prozent auf 29.201,88 Zähler zu. In Hongkong beträgt das Plus beim Hang Seng 1,30 Prozent auf 3471,17 Indexpunkte. (7.15 Uhr MESZ)

Neue Rekordmarken aus den USA vom Freitag stützen die asiatischen Märkte. Sorgen vor steigenden Marktzinsen wirken dagegen nicht mehr relevant.

Positiv wirkte auch, dass die japanischen Exporte im März stark gestiegen sind, was mit einer steigenden Nachfrage aus Übersee erklärt wird. So sprangen die Exporte im vergangenen Monat um 16,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat an, wie das japanische Finanzministeriums berichtet.

