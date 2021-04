Steckt der Bitcoin in einer Liquiditäts-Krise?

• Wachsendes Interesse an Bitcoin• Netto immer weniger Coins am Markt verfügbar• Sehr bullishes Szenario für den Bitcoin

In den letzten Wochen hat der Bitcoin kräftig zugelegt und zunächst die Marke von 50.000 und dann sogar von 60.000 Dollar geknackt. Wie "BTC Echo" berichtet, ist sich Rafael Schultze-Kraft, Chief Technical Officer des Krypto-Analyseunternehmen Glassnode, sicher die Ursache hierfür zu kennen: Der Bitcoin befindet sich seiner Meinung nach nämlich in einer sogenannten Angebots- und Liquiditäts-Krise.

Bitcoin-Angebot wird knapp

Viele Bitcoin-Besitzer sind laut "BTC Echo" anscheinend dazu übergegangen, ihre Coins eigenverantwortlich zu verwalten und sie auf Hardware Wallets abzulegen. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht's. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. -Entsprechend nimmt die Zahl der Coins, die auf Konten von Bitcoin-Börsen gehalten werden seit Jahresbeginn stetig ab, so dass das zum Verkauf stehende Bitcoin-Angebot stetig sinkt.

Auch Rafael Schultze-Kraft zeigt in einem Tweet, dass das Wachstum der illiquiden Coins, die dem Markt nicht mehr auf der Angebotsseite zur Verfügung stehen, größer ist als das allgemeine Wachstum des Bitcoin-Angebots. Das bedeutet, dass auf dem Krypto-Markt seit 2017 netto nicht mehr, sondern weniger Bitcoin verfügbar sind.

The amount of illiquid #Bitcoin supply in the network has grown more than the circulating supply since 2017.



Meanwhile, liquid supply continues to see a steep decrease.



Pair this with the demand from MSTR, Square, Tesla, Grayscale et al., and understand how bullish this is. pic.twitter.com/wiZsswqXKp - Rafael Schultze-Kraft (@n3ocortex) February 25, 2021

Bullishes Szenario

Hinzu kommt, dass immer mehr institutionelle Investoren den Bitcoin für sich entdecken. MicroStrategy, Square, Grayscale oder auch Tesla kaufen die Kryptowährung in großem Stil um sie als Wertspeicher langfristig zu halten. Teilweise wollen sie ihre Bitcoin nur im äußersten Notfall veräußern oder sehen darin sogar eine Alternative zu Gold, d.h. einen sicheren Hafen in unsicheren Zeiten.

Da also einerseits die Nachfrage der Investoren wächst, andererseits jedoch das auf dem freien Markt zum Verkauf stehende Bitcoin-Angebot sinkt, ergibt sich laut Rafael Schultze-Kraft aus dieser Liquiditäts-Krise ein extrem bullisches Szenario für den Bitcoin.

Diese Meinung teilt laut "BTC Echo" auch Danny Scott, CEO der Bitcoin-Börse CoinCorner, der aufgrund der Liquiditäts-Krise "rapide Kursbewegungen" erwartet.

I keep repeating this, but a #Bitcoin liquidity crisis is playing out in front of our eyes.#Bitcoin removed from Exchanges is continuing to drop.



Another $700 million removed off exchanges this last week, more people are stacking. pic.twitter.com/yhLCQyqPuX - Danny Scott (@CoinCornerDanny) December 10, 2020

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Parilov / Shutterstock.com, Lightboxx / Shutterstock.com