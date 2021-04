Krypto-Experte Emden: "Der Bitcoin muss atmen"

€uro am Sonntag

von Isabell Walter, Redaktion €uro am Sonntag

€uro am Sonntag: Der US-Zahlungsdienstleister PayPal und der E-Autobauer Tesla haben Bitcoin offiziell als Zahlungsmittel zugelassen. Ist das ein Durchbruch für die Kryptowährung?

Timo Emden: Absolut. Das ist definitiv ein Ritterschlag für Bitcoin & Co. Das zeigt sich auch an der rasanten Kursentwicklung, seit PayPal in den USA das Halten, Kaufen und Verkaufen von Bitcoin ermöglicht. Über kurz oder lang wird das auch in Europa möglich sein. Einen positiven Einfluss auf diese Entwicklung haben aber auch Projekte wie die Digitalwährung Diem von Facebook oder die Gedankenspiele der EZB, einen digitalen Euro einzuführen. Dass viele Anleger angesichts Inflations- und Währungsrisiken statt in Euro und Dollar lieber in alternative Währungen investieren, flankiert den Trend.

Die Kryptowährung Bitcoin schwankt jedoch stark und lockt vor allem spekulative Anleger. Taugt sie tatsächlich auch als ­Zahlungsmittel?

Das ist die andere Seite: Dass sich Bitcoin in den nächsten Jahren als Zahlungsmittel durchsetzen wird, halte ich tatsächlich für sehr unwahrscheinlich. Dafür müsste man zunächst die Volatilität rausnehmen. Und wichtig bleibt weiterhin die Frage nach der Akzeptanz. Was bringt die schönste Währung, wenn ich sie nur bei den wenigsten Gelegenheiten einsetzen kann?

Wäre vor diesem Hintergrund eine Regulierung von Bitcoin durch Aufsicht und Notenbanken nicht hilfreich?

Regulierung ist in der Tat ein großes Thema. Prinzipiell wäre es ein gutes Zeichen, wenn das passiert. Denn nur anerkannte Anlageklassen werden auch reguliert. Andererseits besteht die Gefahr, dass man dem Bitcoin auf diesem Weg die Luft zum Atmen nimmt. Auch deshalb glaube ich, dass sich Bitcoin und auch andere Kryptowährungen eher nur als Anlage­alternative etablieren werden.

















