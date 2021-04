Daimler-Aktie deutlich fester: Daimler mit starkem Jahresauftakt

Den überraschend vorgelegten Eckzahlen für das erste Quartal zufolge gab einmal mehr das Geschäft mit Premiumautos besonderen Rückenwind. Den operativen Gewinn steigerte der DAX-Konzern im Vergleich zum Vorjahr um ein Vielfaches.

Das Marktumfeld sei "sehr erfreulich", begründete Daimler-CEO Ola Källenius die starke Entwicklung. Laut Mitteilung kletterte das EBIT im Konzern auf 5,75 Milliarden Euro nach 617 Millionen im Vorjahr. Analysten haben lediglich mit 4,96 Milliarden Euro gerechnet, so Daimler. Bereinigt liegt das operative Ergebnis bei 4,97 Milliarden Euro. Der Free Cash Flow des Industriegeschäfts erreichte 1,81 Milliarden Euro. Im Vorjahr stand hier noch ein Minus von 2,32 Milliarden Euro. Analysten hatten nur mit 1,10 Milliarden Euro gerechnet.

Vor einem Jahr hatten die Werksschließungen zur Eindämmung der Pandemie und die Zurückhaltung der Kunden beim Autokauf den Stuttgarter Konzern wie die gesamte Autobranche massiv belastet.

Die ausführlichen Quartalszahlen veröffentlicht die Daimler AG am 23. April.

So reagiert die Daimler-Aktie

Ein starkes Auftaktquartal ermuntert die Anleger von Daimler am Freitag zum Zugreifen. Nach den vorgelegten Eckdaten rückt der Kurs des Autobauers auf XETRA aktuell um 2,12 Prozent auf 76,96 Euro vor. Die Aktie tastet sich damit an ihr bisheriges Hoch seit Dezember 2015 an, das vor einigen Tagen mit 76,99 Euro erreicht wurde.

Der Auto- und Lkw-Bauer ist vor allem dank des starken China-Geschäfts besser ins Jahr gestartet als erwartet, operativ hat er deutlich mehr verdient als Anfang 2020. Das operative Ergebnis von knapp fünf Milliarden Euro und den Free Cashflow von rund 2,8 Milliarden Euro liegt nach Angaben des Unternehmens deutlich über den Markterwartungen an.

Dem stimmten Analysten in ersten Kommentaren zu. Tom Narayan von RBC führte dies auf den Produktmix in der Autosparte Mercedes und ein besseres Management des Betriebskapitals zurück.

