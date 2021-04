Kryptorausch nach Coinbase-IPO: Dogecoin-Hype erreicht neuen Rekordstand

• Dogecoin-Kurs legt weiter deutlich zu• Kurzzeitiger Top-Ten-Status erreicht• Berühmte Persönlichkeiten geben Rückenwind

Rekordmarke erreicht: Dogecoin springt über 0,10 US-Dollar

Die Rekordjagd des Dogecoin geht weiter. Der Kurs der Kryptowährung, die auf dem "Doge"-Meme basiert, welches das Bild eines Hundes der Rasse Shiba zeigt, und ursprünglich als Parodie auf gängige Cyberdevisen wie den Bitcoin gedacht war, legte seit Jahresbeginn bereits um mehr als 2.000 Prozent zu. So wurde der Coin Anfang Januar laut Daten von CoinMarketCap noch bei 0,004862 US-Dollar gehandelt, am 14. April schaffte es der Krypto-Trendsetter aber erstmals über die Marke von 10 Cent. Das derzeitige Rekordhoch liegt bei 0,1846 US-Dollar (Stand vom 15. April 2021). Damit klettert der Dogecoin auf eine Marktkapitalisierung von zuletzt etwa 24,06 Milliarden US-Dollar und schaffte es damit in die Top Ten der Kryptowährungen.

Auftrieb verschaffte der Szene der lang erwartete Börsengang des Kryptohändlers Coinbase, der in dieser Woche stattfand. Der Erstpreis der Aktien von 381 US-Dollar hatte deutlich über dem zuvor festgelegten Referenzpreis von 250 US-Dollar gelegen. Schlussendlich gewannen die Papiere an ihrem ersten Handelstag 31,31 Prozent und gingen bei 328,28 US-Dollar aus dem Handel. Im Zuge dessen schaffte es auch der Bitcoin auf ein neues Rekordhoch.

Lobende Worte: Dogecoin in aller Munde

Rückenwind bekommt die Kryptowährung immer wieder vonseiten zahlreicher Promis. So sprachen sich etwa die US-Rapper Snoop Dogg und Lil Yachty auf Twitter für den Dogecoin aus, auch Gene Simmons, Bassist der Rockband Kiss, bezeichnete sich auf dem Kurznachrichtendienst im Februar als "Gott des Dogecoin". Bereits im Januar machte außerdem ein Video der Tierrechtsaktivistin Carole Baskin die Runde. Baskin, die durch ihren Auftritt in der Netflix-Sendung "Tiger King" Bekanntheit erlangte, rief darin dazu auf, eigenständig zu Kryptowährungen wie dem Dogecoin zu recherchieren, wie aus einem Bericht von Benzinga hervorgeht. Zuletzt animierte die Tierrechtlerin dazu, die Spaßwährungen zu nutzen, um für Tiere in Not zu spenden. Das Portal vermutet, dass es sich dabei um ein Cameo-Video handeln könnte, für das ein Benutzer bezahlt hat, um den Dogecoin zu promoten. Allen voran dürfte es jedoch Tesla-Chef Elon Musk sein, der den Kurs der Kryptowährung immer wieder aufs Neue befeuert. Auf seinem Twitter-Profil teilt der Unternehmer wiederholt Memes zur Kryptowährung.

Auch Mark Cuban befeuert Dogecoin-Rally weiter

Zuletzt erhielt der Dogecoin aber auch Zuspruch aus ungewohnten Reihen. Bitcoin-Kritiker und Milliardär Mark Cuban äußerte sich im vergangenen Monat überraschend positiv zu der Parodiewährung. So erklärte er in einer Pressemitteilung des Krypto-Zahlungsdienstleisters Bitpay, dass sein Basketballteam, die Dallas Mavericks, als erster Händler Zahlungen mit dem Dogecoin anbietet. "Die Mavericks haben sich entschieden, Dogecoin als Zahlungsmittel für Mavs-Tickets und -Merchandise zu akzeptieren, und zwar aus einem sehr wichtigen, weltbewegenden Grund: weil wir es können", so die TV-Persönlichkeit. "Wir haben uns dazu entschlossen, weil man in der Geschäftswelt manchmal Dinge tun muss, die Spaß machen, einnehmend sind und hoffentlich eine Menge PR erzeugen." Aber auch im privaten Raum finde die Kryptowährung bei Cuban Anwendung. So erklärte er gegenüber Forbes, dass der Dogecoin zwar keinen intrinsischen Wert, aber dafür einen hohen Unterhaltungswert habe. Er habe seinem Sohn daher Dogecoin im Wert einiger US-Dollar gekauft, sodass beide gemeinsam den Preisverlauf beobachten und über dessen Gründe spekulieren können. "Man kann [Dogecoin] für 1 US-Dollar oder für 10 US-Dollar kaufen und jeden Tag Spaß daran haben", so der Unternehmer.

