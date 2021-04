Alibaba-Aktie zieht an: Jack Ma verdient kräftig an Rekordstrafe für E-Commerce-Riesen Alibaba

Aktien in diesem Artikel Alibaba 199,50 EUR

• Alibaba muss Rekordstrafe zahlen• Alibaba-Aktien mit kräftigen Kurszuwächsen• Vermögen des Gründers Jack Ma wächst

Größte Kartellstrafe der Geschichte

Nach einer monatelangen Prüfung hat China nun eine Rekordstrafe gegen den E-Commerce-Riesen Alibaba verhängt. Mit 2,8 Milliarden US-Dollar, was etwa 4 Prozent des Umsatzes von Alibaba aus dem Jahr 2019 entspricht, ist es die größte Kartellstrafe der chinesischen Geschichte. Der Vorwurf: Alibaba habe seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt, um Händler dazu zu bringen, ihre Waren exklusiv über die Plattform des E-Commerce-Riesen anzubieten.

Neben der milliardenhohen Geldstrafe müsse Alibaba lediglich seine Geschäftspraktiken anpassen, heißt es bei Bloomberg. Eine radikale Überarbeitung der E-Commerce-Strategie werde von den Regulierungsbehörden allerdings nicht verlangt.

Jack Ma verdient dank Strafe Milliarden

Bei Anlegern hatte sich nach Verkündung der Strafe Erleichterung breit gemacht. Die Tatsache, dass die Prüfung, die sich über Monate hinweg zog, endlich überstanden ist und die Strafe weitaus niedriger ausfällt als von einigen Investoren befürchtet, sorgte für einen Freudensprung der Alibaba-Aktien. In New York kletterten sie im Montagshandel zeitweise um über 9 Prozent bis auf 244,91 US-Dollar und vollzogen damit den größten Anstieg seit fast 4 Jahren. Auch in Hongkong wurde die Hoffnung darauf, dass nun das Schlimmste überstanden sein dürfte, honoriert: Dort verteuerten sich die Papiere zwischenzeitlich um mehr als 8 Prozent und kosteten 237,60 Hongkong-Dollar. "Jetzt, wo die Strafe feststeht, wird die Unsicherheit des Marktes über Alibaba reduziert", zitiert das Handelsblatt den Analysten Kenny Ng vom Finanzdienstleister Everbright Sun Hung Kai. Darüber hinaus habe der E-Commerce-Gigant bekannt gegeben, trotz der Strafe kaum mit Beeinträchtigungen für sein Geschäft zu rechnen.

Auch Alibaba-Gründer Jack Ma dürfte sich über die Rekordstrafe dennoch gefreut haben, stieg sein Vermögen aufgrund der Aktienbewegungen doch um rund 2,3 Milliarden US-Dollar an, wie aus dem Bloomberg Billionaires Index hervorgeht. Ma, der bis zum letzten Jahr noch Chinas reichste Person war, befindet sich mittlerweile auf Rang 3 in der Liste der reichsten Personen der Volksrepublik.

Weiteres Vorgehen gegen Jack Ma

Entspannt zurücklehnen kann sich Jack Ma deshalb trotzdem nicht. Denn neben der Anpassung der Alibaba-Geschäftspraktiken ordneten die Finanzbehörden außerdem eine Umstrukturierung seiner Finanzfirma Ant Group an. So solle eine Umwandlung in eine Finanzholding, die wie eine Bank den Aufsichtsbehörden untersteht und strenger reguliert wird, stattfinden, berichtet Bloomberg weiter.



Nun bleibt abzuwarten, inwiefern sich Jack Ma an die Vorgaben halten wird und auf welche Weise sich die Wettbewerbssituation rund um Alibaba letztlich ändern wird.



