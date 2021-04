General Motors und LG bauen zweites Batteriezellenwerk

Das Gemeinschaftsunternehmen Ultium Cells werde das Werk in Spring Hill auf einem von GM gepachteten Grundstück errichten und 1.300 Arbeitsplätze schaffen, erklärten die beiden Konzerne am Freitag. Der Bau der rund 2,8 Millionen Quadratmeter großen Anlage soll sofort beginnen. Das Werk soll Ende 2023 eröffnet werden. Die Anlage werde das GM-Montagewerk in Spring Hill mit Batteriezellen beliefern.

