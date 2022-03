10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart leicht im Plus.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 07:00 MESZ um 0,41 Prozent auf 28.033,86 Punkte nach.

Auf dem chinesische Festland notiert der Shanghai Composite 0,13 Prozent tiefer bei 3.208,12 Einheiten. In Hongkong legt der Hang Seng derweil 1,30 Prozent auf 21.683,35 Zähler zu.

3. Deutsche Börse-Aktie: Von Moltke wird zweiter Stellvertreter von CEO Sewing

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank hat den Finanzvorstand des Instituts, James von Moltke, zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt.

4. GAZPROM-Aktie, LUKOIL-Aktie & Co: Ab Montag Handel mit allen russischen Aktien an Börse Moskau

Gut einen Monat nach Beginn des Angriffskriegs von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine erlaubt die Moskauer Börse kommende Woche erstmals wieder den Handel mit Aktien aller russischen Unternehmen.

5. Schiedsgericht gesteht CTS Eventim und Kapsch TrafficCom Entschädigungsanspruch zu

Ein Schiedsgericht hat der autoticket GmbH, ein Joint Venture von CTS Eventim und Kapsch TrafficCom, einen Entschädigungsanspruch gegen die Bundesrepublik Deutschland zugestanden.

6. E.ON-Aktie: E.ON spricht sich für Forderung nach längerem Betrieb von Atomkraftwerken aus

Der Energiekonzern E.ON hat seine Position zum Atomausstieg präzisiert und unterstützt eine Verbandsforderung zum längeren Betrieb von Atomkraftwerken.

7. Apple-Aktie: Apple-Film 'Coda' gewinnt Oscar als bester Film

Die Tragikomödie "Coda" hat den Oscar als bester Film gewonnen.

8. EY-Analyse: Ukraine-Krieg durchkreuzt Börsenpläne vieler Unternehmen

Der Krieg in der Ukraine hat die Börsenpläne vieler Unternehmen durchkreuzt.

9. Ölpreise geben deutlich nach

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn auf hohem Niveau deutlich nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 116,50 US-Dollar. Das waren 4,15 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 4,21 Dollar auf 109,69 Dollar.

10. Euro mit Kursverlusten

Der Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0950 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor gut zwei Wochen.

