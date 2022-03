Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen uneins -- Wieder Handel an Börse Moskau -- Deutsche Börse-Aktie: Von Moltke wird zweiter Stellvertreter von CEO Sewing -- CTS Eventim, Kapsch TrafficCom im Fokus

Der Krieg in der Ukraine blieb weiterhin das wichtigste Thema am Markt, nachdem die NATO und die G7-Staaten am Vorabend ihre Haltung gegenüber Russland verschärft hatten. Daneben wurde die Einrichtung eines Solidaritätsfonds für die Ukraine beschlossen.

Am Freitag überwog bei den Anlegern am deutschen Markt letztlich die positive Stimmung.

Der EuroSTOXX 50 gewann zum Handelsauftakt leicht hinzu und bewegte sich - nach einer Phase der Unentschlossenheit - weit im Plus. Kurz vor dem Handelsschluss ging es jedoch wieder in Richtung der Nulllinie mit einem marginalen Zuwachs von 0,11 Prozent auf 3.867,67 Punkte zurück.

In Europa griffen die Anleger am Freitag zögerlich zu.

Konjunkturseitig stand der Index der Verbraucherstimmung für den Monat März zur Veröffentlichung an. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im März abgeschwächt: Der an der Universität Michigan berechnete Index fiel von 62,8 Ende Februar auf 59,4.

Die US-Börsen bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 07:00 MESZ um 0,41 Prozent auf 28.033,86 Punkte nach.

Auf dem chinesische Festland notiert der Shanghai Composite 0,13 Prozent tiefer bei 3.208,12 Einheiten. In Hongkong legt der Hang Seng derweil 1,30 Prozent auf 21.683,35 Zähler zu.

An den Aktienmärkten in Asien erholen sich die Indizes vielfach von anfänglichen Verlusten. Nach oben werden sie derweil vom erneuten deutlichen Anstieg der Marktzinsen in den USA am Freitag gebremst. In Hongkong geht es jedoch deutlich nach oben, wodurch das kräftige Freitagsminus fast wieder ausgeglichen wird.

