Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstag

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 44.445,84 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 44.381,24 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs reduzierte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 361,74 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 365,22 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 3.108,84 Dollar.

Der Litecoin-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 124,68 US-Dollar. Hier standen noch 124,13 Dollar an der Kurstafel.

Der Ripple-Kurs pendelt indes gegenüber dem Vortag weiterhin um die Marke von 0,8319 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 1,126 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 1,100 Dollar gelegen hatte.

Der Monero-Kurs hat angezogen. Am Mittag stieg der Monero auf 203,28 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 199,80 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 0,8019 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,7840 US-Dollar.

Heute pendelte der Verge-Kurs um die 0,0104 US-Dollar-Marke. Damit bewegte sich der Verge-Kurs auf etwa dem gleichen Niveau wie am Vortag, als der Verge 0,0104 US-Dollar kostete.

Der Stellar-Kurs notiert am Samstag bei 0,2131 US-Dollar. Am Vortag war die Stellar 0,2117 US-Dollar wert gewesen. Damit setzt der Stellar seine Seitwärtsbewegung fort.

Der Kurs der Digitalwährung NEM wurde am Samstag wenig bewegt bei 0,1073 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,1077 US-Dollar gestanden.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 130,11 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 126,35 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 24,49 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 24,21 US-Dollar notiert hatte.

